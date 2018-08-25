أمريكا قرار الاتحاد الأوروبي منح مساعدات لإيران يبعث "رسالة خطأ"

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن واشنطن تعتبر القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بدفع 20.7 مليون دولار لإيران يبعث "أشارة خاطئة في الوقت الخطأ"، مشيرا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السعي بشكل مشترك لإيجاد حل لدعم المواطنين الإيرانيين.

واشنطن — سبوتنيك. وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السعي بشكل مشترك لإيجاد حل لدعم المواطنين الإيرانيين.

© AP Photo / Sebastian Scheiner نتنياهو: تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات إلى إيران خطأ فادح

وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان تلقته وكالة "سبوتنيك": "إعلان الاتحاد الأوروبي 23 آب /أغسطس، عن دفعة جديدة قدرها 20.7 مليون دولار، لـ "توسيع العلاقات الاقتصادية والقطاعية" بين إيران وأوروبا يبعث أشارة خاطئة في في الوقت الخطأ".

كانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن تخصيصها لحزمة من المساعدات إلى جمهورية إيران، بلغت قيمتها 18 مليون يورو لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقسم 8 ملايين يورو للدعم التقني لمواجهة التحديات البيئية، ومبلغ 2 مليون يورو لتقليل مخاطر المخدرات في طهران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحابه من الملف النووي الإيراني في 8 أيار/مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. وقام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، بعقد عدة اجتماعات مشتركة مع إيران وباقي الدول التي تنوي الاستمرار في خطة العمل المشتركة والشاملة، وتعهدت الدول بتقديم الدعم الاقتصادي والتجاري ومتابعة النقل البحري والجوي مع طهران، بشرط دوام التزام إيران بتنفيذ جميع واجباتها تجاه الاتفاق النووي.