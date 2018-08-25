أمريكا قرار الاتحاد الأوروبي منح مساعدات لإيران يبعث "رسالة خطأ"

واشنطن — سبوتنيك. وأشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السعي بشكل مشترك لإيجاد حل لدعم المواطنين الإيرانيين.
كانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن تخصيصها لحزمة من المساعدات إلى جمهورية إيران، بلغت قيمتها 18 مليون يورو لدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقسم 8 ملايين يورو للدعم التقني لمواجهة التحديات البيئية، ومبلغ 2 مليون يورو لتقليل مخاطر المخدرات في طهران.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن انسحابه من الملف النووي الإيراني في 8 أيار/مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. وقام الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين، بعقد عدة اجتماعات مشتركة مع إيران وباقي الدول التي تنوي الاستمرار في خطة العمل المشتركة والشاملة، وتعهدت الدول بتقديم الدعم الاقتصادي والتجاري ومتابعة النقل البحري والجوي مع طهران، بشرط دوام التزام إيران بتنفيذ جميع واجباتها تجاه الاتفاق النووي.
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