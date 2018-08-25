وكالة: موجات الهجرة من فنزويلا تقترب من لحظة حرجة

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن خروج مهاجرين من فنزويلا يقترب من "لحظة حرجة" يمكن مقارنتها بما يجري من أحداث تتعلق باللاجئين في البحر المتوسط.