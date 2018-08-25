أمريكا تدعو المعارضة في زيمبابوي إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، المعارضة في زيمبابوي إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أقرتها المحكمة، وحثت كافة الأطراف للحوار.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان وصل وكالة "سبوتنيك": أن "الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام دستور زيمبابوي وقوانين البلاد".

© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi, File المحكمة الدستورية تؤيد إعلان فوز منانغاغوا برئاسة زيمبابوي

وأضاف البيان: إن"الولايات المتحدة تدعو حكومة زيمبابوي إلى إجراء مناقشات جوهرية مع جميع الأطراف وتنفيذ الإصلاحات في مجال الانتخابات والمجال السياسي والاقتصاد".

فضلا عن ذلك، ترى واشنطن بأنه ينبغي على سلطات البلاد أن تنفذ إصلاحات لإجراء انتخابات ديمقراطية، معربة عن قلقها إزاء "انتهاكات حقوق الإنسان ذات الدوافع السياسية".

هذا وأيدت المحكمة الدستورية في زيمبابوي أمس الجمعة إعلان فوز الرئيس إمرسون منانغاغوا بانتخابات الرئاسة التي أجريت يوم 30 يوليو تموز ورفضت المحكمة طعن المعارضة على نتيجة الاقتراع.

وكان طعن المعارضة قد تسبب في إرجاء تنصيب منانغاغوا.

وصدر الحكم بإجماع قضاة المحكمة الدستورية وعددهم تسعة وقال رئيسها لوك مالابا إن زعيم المعارضة نلسون شاميسا فشل في تقديم أدلة تثبت مزاعمه بشأن حدوث تزوير في الانتخابات.