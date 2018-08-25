جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها3 مرات

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم السبت ، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية ،باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم وأسلحة عربات مدرعة وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة ثقيلة و خفيفة".

© Sputnik . Stringer جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية،لوغفينوفو وبانكوفكا وزيلوبوك.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 40 قذيفة باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.