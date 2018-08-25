القوات الأوكرانية تعلن عن 39 عملية إطلاق نار

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت ، عن تعرض مواقعها لـ 39 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرق البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن مقتل جندي و إصابة أربعة آخرين بجروح.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 39 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف:" نتيجة للأعمال القتالية، أحد مدافعينا قتل، وأصيب أربعة آخرين بجروح".

© Sputnik . جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها3 مرات

وأشارت القوات الأوكرانية إلى ان النيران فتحت باتجاه مواقعها من أسلحة عربات مدرعة ومدافع رشاشة عيار ثقيل وأسلحة خفيفة، وفي بعض الاتجاهات تم استخدام مواقع هاون عيار 80 ملم و 120 ملم وأنظمة مدفعية عيار 122ملم.

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. و وفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.