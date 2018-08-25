القنصلية الروسية: لا يوجد روس بين ضحايا حريق الفندق الصيني

بكين — سبوتنيك. وقال ملحق القنصلية أليكسي ناريشكين، لوكالة "سبوتنيك":" حاليا، نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الصينية. وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، لا يوجد ضحايا روس بين القتلى والجرحى".
وكان قد لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم جراء حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أحد فنادق ينابيع المياه الحارة في مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين، وجاء ذلك وفقا وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا".
وفقا للوكالة شب الحريق في الساعة 10.50 بالتوقيت المحلي [05.50 بتوقيت موسكو]، مؤكدة وفاة 18 شخصًا.
وأشارت وكالة شينخوا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق وإن عمليات الإنقاذ مستمرة.
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