القنصلية الروسية: لا يوجد روس بين ضحايا حريق الفندق الصيني

أكدت القنصلية الروسية في شنيانغ، بأنه لا يوجد مواطنون روس بين ضحايا الحريق الذي شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في أحد فنادق ينابيع المياه الحارة في مدينة هاربين الصينية.

بكين — سبوتنيك. وقال ملحق القنصلية أليكسي ناريشكين، لوكالة "سبوتنيك":" حاليا، نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الصينية. وفقا للمعلومات المتاحة حاليا، لا يوجد ضحايا روس بين القتلى والجرحى".

© REUTERS / Leonardo Benassatto مقتل 18 شخصا في حريق في مدينة هاربين الصينية

وكان قد لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم جراء حريق شب في ساعة مبكرة من صباح اليوم في أحد فنادق ينابيع المياه الحارة في مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين، وجاء ذلك وفقا وكالة أنباء الصين الجديدة" شينخوا".

وفقا للوكالة شب الحريق في الساعة 10.50 بالتوقيت المحلي [05.50 بتوقيت موسكو]، مؤكدة وفاة 18 شخصًا.

وأشارت وكالة شينخوا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق وإن عمليات الإنقاذ مستمرة.