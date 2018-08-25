تحويل شحنة فحم أمريكية من الصين إلى كوريا الجنوبية وسط خلاف تجاري

حولت سفينة تحمل شحنة فحم من الولايات المتحدة وجهتها يوم الجمعة من الصين إلى كوريا الجنوبية وذلك طبقا لبيانات تتبع السفن بعد يوم من فرض الصين تعريفات بنسبة 25 في المئة على الوقود الأمريكي.

وذكرت بيانات "تومسون رويترز" لتعقب السفن أن السفينة أندردوج أبحرت إلى الصين بعد تحميلها بشحنة فحم يبلغ حجمها 63 ألف طن متري في 23 يوليو تموز في لونج بيتش بولاية كاليفورنيا حيث وصلت قبالة ساحل نانشان في 17 أغسطس آب. وظلت السفينة تتسكع أسبوعا قبالة ساحل الصين قبل أن تبحر إلى ميناء يوسو بكوريا الجنوبية حيث من المتوقع أن تصله في 28 أغسطس آب.

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وهذه إحدى شحنات أمريكية عديدة تم تغيير وجهتها وسط خلاف تجاري أمريكي مع الصين. وفي الشهر الماضي تم تحويل شحنة فحم إلى سنغافورة بعد أن كانت متجهة أصلا إلى الصين.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الخميس تعريفات بنسبة 25 في المئة على سلع صينية من بينها اشباه الموصلات والبلاستيك ومعدات السكك الحديدية. وردت الصين بفرض تعريفات جمركية على سلع بقيمة مماثلة تبلغ 16 مليار دولار تشمل النفط والفحم ومنتجات الصلب والأجهزة الطبية.