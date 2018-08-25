تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية في مدينة جلال آباد

وقع تفجير انتحاري، اليوم السبت 25 أغسطس/ آب، قرب مكتب مفوضية الانتخابات في جلال آباد شرقي أفغانستان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مسؤول إن مهاجما انتحاريا قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة قرب مكتب لجنة الانتخابات الأفغانية حيث تجمع عشرات المحتجين، وذلك بحسب ما نقلت "رويترز".

© Sputnik . Jak قتيل واحد في انفجار وسط مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

وتجمع المحتجون لدعم مرشح برلماني استبعدته اللجنة الانتخابية بسبب ما يشتبه أنها صلات له بجماعات مسلحة. وأصيب ثمانية أشخاص أيضا في الهجوم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار، عطا الله خوغياني، قوله إن "تفجيرا انتحاريا وقع بالقرب من مكتب مفوضية الانتخابات وسط جلال آباد مما أسفر عن سقوط ضحايا".

وأصدر المتحدث بيانا قال فيه "سقوط ضحايا في انفجار بالدائرة 5 في محيط مبنى مفوضية الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن نوعية الانفجار وأعداد الضحايا تباعا".