تسجيل
12:32 25 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون

    ترامب يهنئ رئيس الوزراء الأسترالي الجديد على المنصب

    © REUTERS / DAVID GRAY
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، سكوت موريسون، اليوم السبت، إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هنأه على المنصب، وذلك بعد أن تعثرت في بداياتها علاقة ترامب برئيس وزراء أستراليا السابق مالكوم ترنبول.

    وخرج موريسون فائزا على نحو مفاجئ في منافسة على زعامة حزب الأحرار ليحل محل ترنبول بعد أسبوع من الفوضى السياسية في كانبيرا أسفر عن تولي سادس رئيس وزراء السلطة في البلاد خلال أقل من عشر سنوات.

    وكان موريسون وزيرا للخزانة في حكومة ترنبول وتولى زعامة حزب الأحرار الشريك الكبير في الائتلاف المحافظ بين الأحرار والحزب الوطني. وحل الائتلاف في مركز متأخر عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي خلال الشهور القليلة الماضية ويتعين عليه الدعوة لانتخابات جديدة بحلول مايو أيار 2019، وذلك بحسب ما أفادت "رويترز".

    ولم تكن بداية العلاقة بين ترامب وترنبول في فبراير شباط 2017 طيبة إذ وبخ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء السابق بسبب اتفاقية ثنائية بشأن اللاجئين قبل أن ينهي محادثة هاتفية معه على نحو مفاجئ.

    ووصف ترامب اتفاق اللاجئين الذي تفاوض بشأنه ترنبول والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه "سخيف".

    لكن بدايات العلاقة مع موريسون كانت أفضل حالا إذ كتب ترامب على تويتر يقول "أهنئ رئيس الوزراء الاسترالي الجديد سكوت موريسون. لا توجد صداقة أفضل من الصداقة بين الولايات المتحدة واستراليا".

    رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول
    © AP Photo /
    رئيس وزراء أستراليا يقول إنه تلقى مذكرة لعقد اجتماع بشأن زعامة الحزب الحاكم

    وفي المقابل قال موريسون على تويتر إنه تحدث إلى ترامب، وفقا لرويترز.

    وقال ممثل لمكتب رئيس الوزراء إن موريسون وجه الدعوة لترامب لزيارة استراليا خلال المحادثة التي وصفها بأنها كانت "دافئة".

    وسيعمل موريسون، اليوم السبت، على تشكيل حكومة جديدة وإن كان التغيير المؤكد الوحيد حتى الآن هو تعيين جوش فرايدنبرج نائب زعيم حزب الأحرار ووزير الطاقة السابق في منصب وزير الخزانة.

    ومن بين أولى المهام التي سيتعين على موريسون القيام بها مداواة حزب منقسم بشدة ويتمتع بأغلبية برلمانية هشة بفارق مقعد واحد. واستبعد رئيس الوزراء الجديد الدعوة لانتخابات عامة مبكرة لكنه سيواجه أول اختبار انتخابي له في انتخابات تكميلية لشغل مقعد ترنبول في سيدني.

    ولطالما اعتبرت المدينة الاسترالية مقعدا مضمونا لحزب الأحرار.

    ويمثل فوز موريسون فرصة لطي صفحة عشر سنوات من النزاع على الزعامة لكن الانقسامات الفكرية داخل الحزب حول قضايا مثل تغير المناخ وسياسة الطاقة والهجرة وحتى العولمة لا تزال صارخة.

    انظر أيضا:

    زلة لسان ماكرون ووصفه لزوجة رئيس الوزراء الأسترالي بـ"اللذيذة" تشعل الانترنت
    توقعات بأن يدعو الحزب الحاكم في أستراليا للتصويت على زعامة الحزب الجمعة
    وزيرة خارجية أستراليا تترشح لرئاسة الوزراء
    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أستراليا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان تريكولور - الاحتفال بيوم العلم الروسي في نوفوسيبيرسك
    من قبلة ثعبان لساحره الهندي إلى رقصة الرئيس بوتين في النمسا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمل إسرائيلي من الولايات المتحدة بشأن منطقة الجولان
    أمل نتنياهو في السيادة على الجولان...هل يتحقق؟
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك