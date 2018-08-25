تحضير لزيارة الأسد إلى دولة قوقازية

وأكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية وجود تحضير لزيارة رئيس الجمهورية العربية السورية.

© Sputnik . Valery Melnikov رئيس أوسيتيا الجنوبية يمنح الأسد أعلى وسام في البلاد

وقال أناتولي بيبيلوف، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، اليوم السبت، للصحفيين في مدينة تسخينفال عاصمة جمهورية أوسيتيا الجنوبية ردا على سؤال بشأن زيارة الرئيس السوري: "الزيارة قيد التحضير".

وعن توقيت زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية إن موعد الزيارة سيتم إعلانه عبر وسائل الإعلام.

ووقع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الأوسيتي الجنوبي دميتري ميدويف اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية في يوليو/تموز 2018. ثم قام رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بزيارة رسمية إلى سوريا. واستقبله الرئيس السوري. ووقع رئيسا الجمهوريتين معاهدة الصداقة والتعاون.