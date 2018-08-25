صحيفة عبرية: القناصة الإسرائيليون يعانون من "الصدمات النفسية"

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أرسل عشرات القناصة من وحداته القتالية لاستهداف المتظاهرين الفلسطينيين على الجدار الحدودي مع قطاع غزة، دون توفير علاج نفسي لهم، جراء عملياتهم العسكرية القتالية.

© East News / AP/FOTOLINK مسؤول عسكري إسرائيلي يكذب ليبرمان بشأن التهدئة مع غزة

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أنه في اللحظة التي يزج الجيش الإسرائيلي بقواته القتالية، خاصة القناصة منهم، بالقرب من المواجهات مع الفلسطينيين على الجدار الحدودي، فإنه لم يوفر لهم العلاج الطبي والنفسي لمعالجتهم من الهلاوس العقلية التي قد يتعرضون لها جراء هذه المواجهات.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن وزارة الدفاع اعترفت مؤخرا بأن أحد القناصة الذين شاركوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "الجرف الصامد"، يعاني من الصدمة النفسية التي وقعت له أثناء مشاركته في تلك الحرب.

يشار إلى أن كل وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت أمس، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أرسل العشرات من القناصة للتصدي للمتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من الجدار الحدودي مع غزة، وأنه أصيب أكثر من 500 فلسطينيا، من بينهم من سقطوا جراء نيران قناصة.