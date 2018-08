ونشر موقع indY100 البريطاني مقطع لترامب من لقائه في برنامج Lifestyles of the Rich and the Famous أو أسلوب حياة الأثرياء والمشاهير، والذي قدمه المذيع روبن ليتش، ظهر فيه ترامب برفقة زوجته آنذاك مارلا مابلز.

وخلال اللقاء تطرق حديث ترامب لزوجته مارلا وابنته تيفاني التي بلغت من العمر آنذاك عام واحد، حيث امتدح ترامب ساقي ابنته الرضيعة، وأدى بيديه حركة غير لائقة للإشارة إلى أن الرضيعة ستمتلك في المستقبل صدرا يشبه صدر والدتها.