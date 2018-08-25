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15:33 25 أغسطس/ أب 2018
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    اغتصاب وقتل فتاة على يد سائق بشركة عملاقة لنقل الركاب

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم
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    قالت الشرطة المحلية، اليوم السبت، إن فتاة كانت في سيارة تابعة لأكبر شركة لنقل الركاب في الصين تعرضت للاغتصاب والقتل على يد السائق في مدينة ونتشو بشرق البلاد.

    وهذه أحدث جريمة تؤجج المخاوف المتعلقة بالسلامة عند الاستعانة بخدمات شركة (ديدي تشو شينغ) لنقل الركاب. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

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    © REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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    وقالت الشركة، وهي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الرحلات، في بيان إنها "حزينة جدا بسبب المأساة".

    وأضافت "إننا آسفون جدا. لم نرق إلى مستوى توقعاتكم. لا نستطيع التملص من مسؤولياتنا ولن نفعل ذلك".

    وتأتي الواقعة في وقت تعزز فيه شركة ديدي إجراءات السلامة فيها بما في ذلك خدمة الانتقال المشترك (ديدي هيتش) بعد أن أثار مقتل مضيفة طيران في مايو/ أيار غضبا عارما.

    ومن بين هذه الإجراءات أن يقل السائقون العاملون بخدمة (ديدي هيتش) ركابا من نفس الجنس في ساعات الصباح الباكر وفي الوقت المتأخر من الليل.

    وقالت الشرطة في ونتشو عبر مدونتها المصغرة الرسمية إن القتيلة التي تبلغ من العمر 20 عاما ولقبها تشاو استقلت سيارة تابعة لخدمة (ديدي هيتش) في الواحدة ظهرا، أمس الجمعة، وأرسلت رسالة استغاثة لصديقة لها في الثانية بعد الظهر تقريبا قبل أن ينقطع الاتصال بها.

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    وقالت الشرطة إنها عثرت على المشتبه به، وهو سائق عمره 27 عاما من إقليم سيتشوان ولقبه تشونغ، في حوالي الرابعة فجرا اليوم السبت. وأضافت أنه أقر بارتكاب الجريمة.

    وقالت ديدي إن راكبة كانت قد تقدمت بشكوى من هذا السائق في اليوم السابق لطلبه منها مرارا الركوب في المقعد الأمامي مضيفة أنه اصطحبها إلى منطقة نائية ولاحقها لمسافة بعد نزولها من السيارة. وأضافت أن موظف خدمة العملاء لم يفتح تحقيقا في الشكوى خلال ساعتين مخالفا تعهدات الشركة.

    وتقدر قيمة شركة (ديدي تشو شينغ) بخمسين مليار دولار، وتتوسع الشركة بقوة خارج الصين وتستهدف أسواقا جديدة في المكسيك والبرازيل واستراليا وتنافس أوبر. وفي 2016، استحوذت ديدي على نشاط أوبر في الصين.

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    الكلمات الدلالية:
    اغتصاب, الصين
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