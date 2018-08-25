ميركل: أذربيجان تلعب دورا مهما في توسيع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي

باكو، سبوتنيك. وقالت ميركل خلال لقائها مع رجال الأعمال في باكو:" قمنا اليوم بتبادل مكثف لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وعلاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لأذربيجان، وامتلاكها حدود مع إيران وروسيا، والعلاقات الوثيقة بين باكو وأنقرة".
كانت ميركل قد توجهت، في 23 أغسطس/ آب، في جولة لمدة ثلاثة أيام، ستزور خلالها، جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. وعقدت ميركل محادثات في باكو مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصدر في الحكومة الألمانية، أن أحد الموضوعات الرئيسة لزيارة ميركل إلى أذربيجان سيكون مناقشة إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين إلى الاتحاد الأوروبي.
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