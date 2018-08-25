ميركل: أذربيجان تلعب دورا مهما في توسيع أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي

صرحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، بأن أذربيجان دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتنويع أمن الطاقة في أوروبا.

باكو، سبوتنيك. وقالت ميركل خلال لقائها مع رجال الأعمال في باكو:" قمنا اليوم بتبادل مكثف لوجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وعلاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لأذربيجان، وامتلاكها حدود مع إيران وروسيا، والعلاقات الوثيقة بين باكو وأنقرة".

© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE ميركل تتفقد "قوات بوتين" عن بعد

ووفقا لميركل فإن "أذربيجان دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتنويع أمن الطاقة في أوروبا". ونوهت ميركل إلى أن "في أذربيجان توجد غرفة تجارية ألمانية، وأكثر من 150 شركة ألمانية عاملة".كانت ميركل قد توجهت، في 23 أغسطس/ آب، في جولة لمدة ثلاثة أيام، ستزور خلالها، جورجيا وأرمينيا وأذربيجان. وعقدت ميركل محادثات في باكو مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصدر في الحكومة الألمانية، أن أحد الموضوعات الرئيسة لزيارة ميركل إلى أذربيجان سيكون مناقشة إمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين إلى الاتحاد الأوروبي.