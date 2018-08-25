رغم العقوبات الأمريكية... ارتفاع صادرات حقل "بارس الجنوبي" في إيران

أعلن أحمد بور حيدر، مدير الجمارك الإيرانية في بارس الجنوبي، أكبر حقل للغاز في العالم، أن الصادرات غير النفطية للحقل ارتفعت 23% خلال العام المنصرم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أحمد بور حيدر أن إيران صدرت 17.56 مليون طن من المواد غير النفطية من بارس الجنوبي بقيمة 8.32 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 24 أغسطس/ آب، بزيادة 23% في قيمة الصادرات.

© REUTERS / Raheb Homavandi لجنة الطاقة: خروج شركة "توتال" من إيران غير مرتبط بالعلاقات السياسية بين إيران وفرنسا

وتابع أن إيران صدرت خلال الفترة نفسها 14.37 مليون طن من مكثفات الغاز من بارس الجنوبي بقيمة 7.56 مليار دولار، بزيادة واحد بالمئة عن قيمة صادراتها العام السابق.

وأكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال، أنها أبلغت السلطات الإيرانية انسحابها من مشروع غاز بارس الجنوبي الذي تقدر قيمته بالمليارات بعدما فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية على طهران.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات على طهران في مايو/ أيار الماضي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتجري إدارة ترامب محادثات مع عدد من الدول التي تشتري النفط الإيراني، لمطالبتها بوقف وارداتها بحلول الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.