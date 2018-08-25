رغم العقوبات الأمريكية... ارتفاع صادرات حقل "بارس الجنوبي" في إيران

ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف أحمد بور حيدر أن إيران صدرت 17.56 مليون طن من المواد غير النفطية من بارس الجنوبي بقيمة 8.32 مليار دولار خلال العام الذي انتهى في 24 أغسطس/ آب، بزيادة 23% في قيمة الصادرات.
وأكدت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال، أنها أبلغت السلطات الإيرانية انسحابها من مشروع غاز بارس الجنوبي الذي تقدر قيمته بالمليارات بعدما فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية على طهران.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على طهران في مايو/ أيار الماضي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
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