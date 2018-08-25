ترامب: اتفاق تجارة بين أمريكا والمكسيك قد يكون وشيكا

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى "اتفاق تجارة كبير" مع المكسيك قريبا.

وبحسب وكالة "رويترز"، علق ترامب قائلا "علاقتنا مع المكسيك تتقارب، بشكل مستمر. هناك بعض الأشخاص الطيبين بحق في الحكومتين، القديمة والجديدة، والجميع يعملون عن كثب مع بعضهم البعض… قد يتم التوصل إلى اتفاق تجارة كبير قريبا".

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together….A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

يشار إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عاد إلى البيت الأبيض، مساء أمس الجمعة، بعد حضور مناسبة انتخابية في ولاية أوهايو. وجاءت عودته في نفس اليوم الذي قرر فيه فجأة إلغاء زيارة وزير خارجيته، مايك بومبيو، لكوريا الشمالية، في اعتراف علني لأول مرة بتعطل مساعي دفع بيونغ يانغ للتخلص من سلاحها النووي.

وألقى ترامب جزئيا بمسؤولية عدم تحقيق تقدم كاف مع كوريا الشمالية على الصين، مشيرا إلى أن المحادثات النووية التي يقودها بومبيو ستتأجل، على الأرجح، لحين حل النزاع التجاري مع بكين، وفقا لرويترز.