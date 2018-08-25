تعيين سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة مستشارا للأمن القومي

كابول — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية هارون تشخانسوري، عبر حسابه على (تويتر): "الرئيس الأفغاني يعين حمد الله محب سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة مستشار جديدا للأمن القومي عقب قبوله استقالة أتمر".الخارجية الأفغانية في وقت سابق إن حكومة الوحدة الوطنية ترفض المشاركة في لقاء موسكو حول أفغانستان الذي من المقرر أن يعقد مطلع الشهر المقبل بحضور 12 بلدا، إلا أن سياسيا أفغانيا عبر عن اعتقاده بأن الحكومة الأفغانية قد وضعت في "عنق الزجاجة" من قبل الإدارة الأمريكية المتوجسة من تعاظم دور روسيا في أفغانستان.
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