تعيين سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة مستشارا للأمن القومي

قرر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم السبت، تعيين سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية حمد الله محب مستشارا للأمن القومي خلفا لحنيف أتمر الذي استقال من منصبه.