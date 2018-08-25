وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: لا يجب الاستسلام لـ"حماس"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الجنرال موشيه بوجي يعالون، إنه لا يجب أن يوقع اتفاق تهدئة دائم مع حركة حماس.

كتب الجنرال موشيه بوجي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه لا يجب أن يكون هناك اتفاق دائم مع حركة حماس في قطاع غزة، وأن يستند لطرق ثالث.

وأوضح يعالون إنه لا يجب الحديث مع حركة "إرهابية"، ولكن يستند الحديث معها على طرف ثالث، وأن تدفع حماس الثمن أو المقابل، ولا نستسلم لحماس، ونجبرها على أن توقف الاستفزازات الواحدة تلو الأخرى.

הסכם קבע עם החמאס אסור שיהיה; לא מדברים עם ארגון טרור. הסדרה יכולה להיות על בסיס תיווך של צד שלישי או דה-פקטו, כלומר בשטח: החמאס משלם מחיר, הוא מורתע והוא מפסיק את הפרובוקציות. אסור שנשלם מחירים שהם בגדר כניעה לחמאס. מתוך הדברים שאמרתי ל@lucyaharish ב'שיחת היום ב@Reshettv pic.twitter.com/6LHnlFOyQ1 — Moshe Bogie Ya'alon (@bogie_yaalon) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

في السياق نفسه، قال وزير التعليم الإسرائيلي، نقتالي بينيت ، إن اتفاق التهدئة مع حركة "حماس" يعني الاستسلام والخضوع لمطالبها، مشيرا إلى أن الحركة تملي شروطها على بلده.