في ظل أزمة محاميه... الكشف عن وثائق تثبت ابنا غير شرعي لترامب

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي أكدت حصولها على وثائق تحدث فيها حارس سابق لـ"برج ترامب العالمي"، عن وجود طفل غير شرعي للرئيس الأمريكي من علاقة مع خادمة.
وأشار كوهين إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين، وهما: الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وعارضة بلاي بوي، كارين ماكدوغال، حيث تقولان إنهما "أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت"، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح".
ونقلت الشبكة عن مارك هيلد، محامي الحارس دينو ساجودين، إن موكله سبق أن أبرم اتفاقا مع شركة "أميريكان ميديا إنك" الإعلامية يقضي بعدم التحدث عن الموضوع لمصدر صحفي آخر.
An ex-Trump World Tower doorman releases a 'catch-and-kill' contract about an alleged Trump affair. https://t.co/KKzjVEPhPF pic.twitter.com/68Sq2i8glm— CNN Breaking News (@cnnbrk) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨
وأكد "هيلد"، أن "ساجودين" التزم الصمت حيال تلك المسألة، مقابل مبلغ 30 ألف دولار عند نشر الشركة الإعلامية للقصة.
وأضاف أن أحد بنود العقد كانت تلزم ساجودين بدفع مليون دولار في حال الكشف عن القصة لمصدر آخر، ليكون للشركة الحق الحصري في نشرها.
وقال المحامي إن موكله تمكن حاليا من إنهاء العقد، وأصبح حرا في التحدث عن العلاقة المزعومة التي تعود لثمانينيات القرن الماضي، حسب "سي إن إن".
ويظهر من الوثائق أنها موقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2015.
يشار إلى أن القصة تصدرت الأضواء في أبريل/ نيسان الماضي، قبل حصول"سي إن إن" على العقد الموقع بين ساجودين و"أميريكان ميديا انك".
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