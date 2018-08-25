قناة عبرية: أبو مازن يرفض العودة لغزة

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، السبت، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رفض اقتراحات إقليمية ودولية بالعودة إلى قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية "13"، مساء السبت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) رفض عدة اقتراحات، من بينها العودة إلى قطاع غزة، وقيادة القطاع أو السيطرة عليه، بدلا من حركة حماس.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY تقارير: عباس يقر عقوبات جديدة على غزة ...و"حماس" تهدد

وذكرت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الأسبوع الحالي يشهد تجديد المباحثات حول اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

وأكد المحلل السياسي للقناة، إيهود يعاري، أن الرئيس الفلسطيني يرغب "استعادة الهدوء مقابل الهدوء"، حتى يقبل العودة إلى القطاع، في الوقت الراهن، وإن ألمحت القناة العبرية إلى أن أبو مازن يرفض العودة، لفترة طويلة، ويرفض قبول مسؤولية السيطرة على القطاع، في المرحلة الحالية.

يشار إلى أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة، منذ يوليو/تموز 2007، بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، في العام السابق له.

وكان موقع إلكتروني إسرائيلي قد زعم، أمس، الجمعة، أن الرئيس الفلسطيني، أبو مازن، يسعى لإفشال التهدئة بين حماس وإسرائيل، ويحاول إقرار عقوبات على القطاع.

وكشف الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء أمس، الجمعة، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، عرضت على وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، خلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأسبوعية، معلومات مؤكدة عن سعي أبو مازن لإفشال مباحثات التهدئة مع حماس بغزة.