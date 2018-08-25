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20:22 25 أغسطس/ أب 2018
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    الرئيس الروسي خلال حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا

    وزيرة خارجية النمسا تروي تفاصيل دعوة بوتين لحفل زفافها

    © Sputnik . Aleksey Druzhinin
    العالم
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    أكدت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، أن موافقة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على حضور الاحتفال كان مفاجأة كبيرة لها.

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال أداء رقصة مع وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايلس في حفل زفافها
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    وزيرة خارجية النمسا تكشف سر "الانحناء" أمام بوتين
    واعترفت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، أنها دعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بشكل عفوي" إلى حفل زفافها ولم تتوقع أن يتمكن من الحضور.

    وقالت كنايسل لمحطة الإذاعة "Ö1"، أنها دعت بوتين لحضور حفل زفافها عندما كان في زيارة لفيينا في 5 يونيو/حزيران، فقد أرادت تقديم خطيبها للرئيس الروسي، ومن ثم علمت أن بوتين وافق على حضور الاحتفال في 19 يوليو/تموز.

    وأضافت وزيرة خارجية النمسا، أن حفل الزفاف كان جميلا، وكانت النمسا قادرة على إظهار للعالم كله كيف يتم الاحتفال بهذه المناسبات في البلاد، وإظهار المناظر الطبيعية الجميلة.

    وأشارت الوزيرة أنه لا تربطها علاقة صداقة مع الرئيس الروسي، لكنها في بعض الأحيان "تجري محادثات مثيرة للاهتمام" معه، بما في ذلك عن ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

    وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوائل حزيران/ يونيو الماضي، بزيارة النمسا ليوم واحد فقط، وكانت هذه هي أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه منصب الرئاسة الحالية يوم 7 مايو/أيار، حيث تم ربط هذا الحدث بالذكرى الـ50 لبدء إمدادات الغاز من روسيا إلى النمسا.

    وبعد حفل الزفاف، توجه بوتين إلى برلين، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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    الكلمات الدلالية:
    حضور, حفل زفاف, وكالة سبوتنيك, كارين كنايسل, فلاديمير بوتين, النمسا
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