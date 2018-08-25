ظريف يتحدث على التسليح السعودي والإماراتي ويقارنه بإيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن السياسة الخارجية يجب أن تتحول إلى وسيلة لدعم الاقتصاد.

وأضاف ظريف في ملتقى "تجاوز الأزمة وتنمية إيران" أن "واجبنا أن نحول السياسة الخارجية إلى وسيلة لدعم اقتصاد البلاد وليس أن يصبح عبئا على كاهل الشعب"، حسب وكالة أنباء فارس.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: مجموعة العمل التي أنشأتها الخارجية الأمريكية تهدف لإسقاط إيران

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه ينبغى أن نعرف بشكل صحيح الاستفادة من جميع الطاقات في العالم المعاصر.

وأكد ظريف أنه لا توجد فرصة بدون تحد، وأن "جهودنا واستخدامنا للقدرات وقبول بعض الضغوط والتحديات من شأنها أن تساعدنا في تحقيق أهدافنا".

وقال ظريف إنه "لو نظرنا إلى الدول المجاورة نشاهد أن أسلحتها أكثر من إيران، فالسعودية أنفقت على التسليح العام الماضي 76 مليار دولار، والإمارات 22 مليار دولار، وباقي دول المنطقة أيضا تحت مظلة أمنية لإحدى القوى النووية الكبرى".