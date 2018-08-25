إیران تستأنف توريد الكهرباء للعراق بعد تسديد ديونها

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران استأنفت اليوم السبت، تصدير الكهرباء مرة أخرى إلى العراق، بعد تسديد بغداد لجزء من مديوناتها، حسبما أفاد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان.

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، خلال موتمر بمناسبة أسبوع الحكومة أقيم في محطة "برند" لإنتاج الطاقة (جنوب غرب طهران)، أعلن أردكانيان عن استئناف تصدير الكهرباء إلى دول الجوار والتزامها بتعهداتها بمجال الطاقة مع هذه الدول.



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وعن تسديد العراق لديونه المتعلقة باستيراده الكهرباء من إيران ، أشار الوزير إلى بدء الجانب العراقي بالسداد تدريجيا، معربا عن أمله بتسريع وتيرة هذه العملية.

كما صرح أردكانيان بإمكانية استيراد كهرباء من تركمانستان وأرمينيا إذا تطلبت الحاجة.

وأعلن الوزير عن تأسيس إيران 25 محطة كهرباء جديدة، لتوفير 4 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

يذكر أن صادرات إيران من الطاقة الكهربائية، شهدت تذبذبا في ذروة الاستهلاك المحلي خلال موسم الصيف، على خلفية تلبية الاحتياجات الداخلية.