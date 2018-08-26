وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما

توفي عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أريزونا جون ماكين، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتب السيناتور.

واشنطن- سبوتنيك. وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ، وأعلن أقارب السيناتور، يوم الجمعة، أنه توقف عن العلاج.

ماكين، كان يعتبر واحدا من أكثر السياسيين الأميركيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

يذكر أن ماكين قرر وقف علاجه من مرض سرطان الدماغ، حسب بيان أصدرته عائلته.

وقالت العائلة في البيان أن ماكين بقوته المعتادة، اختار أن يوقف علاج السرطان.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you — you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7 — Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018

وأضافت العائلة أن السيناتور شارك الأمريكيين تشخيصه العام الماضي، وإصابته بسرطان الدماغ.

وكان أقارب ماكين، قد أبلغوا، البيت الأبيض، في وقت سابق، أنهم لا يريدون، أن يروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الجنازة، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".



© AP Photo / Matt York السيناتور الأمريكي جون ماكين يتوقف عن العلاج من السرطان

ووفقا للصحيفة، فإن أقرباء ماكين، يودون أن يروا في جنازته نائب الرئيس مايك بينس، وليس الرئيس الأمريكي. ويفسر هذا القرار "العلاقات المهتزة" بين الرئيس الأمريكي والسناتور.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.

ماكين معروف، كناقد لترامب، وقد اختلف معه في وجهات النظر مرارا وتكرارا.