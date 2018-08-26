ترامب يعلق على نبأ وفاة جون ماكين

وتوفي ماكين، اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، عن عمر يناهز 81 عاما، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وكتب ترامب على "تويتر": "خالص تعازينا وتقديرنا لأسرة جون ماكين"، مضيفا: "قلوبنا ودعواتنا له".

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

© AFP 2018 / Brendan Smialowski وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين عن عمر يناهز 81 عاما

وعانى ماكين، طوال عام من سرطان الدماغ ، وأعلن أقاربه، يوم الجمعة الماضي، أنه توقف عن العلاج.

ويعتبر ماكين واحدا من أكثر السياسيين الأمريكيين نفوذا، وقد دافع باستمرار عن سياسة خارجية صارمة، بما في ذلك فرض عقوبات ضد روسيا.

وعمل ماكين في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ عام 1982. وقبل ذلك كان على مدى أكثر من 20 عاما ضابطا في سلاح الطيران التابع للقوات البحرية الأمريكية وشارك في حرب فيتنام حيث وقع في الأسر. وفي عام 2008 كان مرشحا للرئاسة الأمريكية إلا أنه خسر هذه الانتخابات أمام باراك أوباما.