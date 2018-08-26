أنصار الرئيس البرازيلي السابق السجين يوقفوا إضرابهم عن الطعام

أوقف أنصار الرئيس البرازيلي السابق السجين، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الإضراب عن الطعام دعما له بعد 26 يوما من بدايته، وفقا للصحيفة البرازيلية "فولها دي إس. باولو" ، نقلا عن بيان المضربين عن الطعام.

موسكو — سبوتنيك. ويطالب أنصار الرئيس السابق، الموجود حاليا في السجن، بالإفراج عنه.

© REUTERS / RICARDO MORAES إيقاف أمر بالإفراج عن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قبل الانتخابات

وجاء في بيان المضربين عن الطعام: "بعد 26 يوما من الإضراب عن الطعام، قررنا وقفه، لأننا نعتقد أنه قد وصل إلى الجانب الاستفزازي من الأهداف، التي وضعناها لأنفسنا في بداية هذا العمل السياسي. نحن نشعر بالنصر، فهكذا تشعر الشعوب المكافحة، و لقد راكمنا استنتاجات مهمة للنضال الشعبي ككل".

هذا وكانت المحكمة الإقليمية الفدرالية في بورتو اليغري بالبرازيل، قد أصدرت في وقت سابق، مذكرة بتنفيذ الحكم الصادر بحق الرئيس السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويجري الحديث حول قضية الفساد، التي وفقا لها حكم على لولا دا سيلفا، بالسجن لمدة 12 سنة وشهر واحد، في كانون الثاني/ يناير الماضي. ورفضت المحكمة العليا في البرازيل، الاستئناف لدفاع، لولا دا سيلفا، وقررت وضعه بالسجن.

هذا وصوت لصالح سجن الرئيس السابق للبرازيل، 6 قضاة من اصل 11، أي الأكثرية مقابل 5 ضد، وجاء ذلك في تصويت مباشر على الإنترنت.

وقد أثارت القضية انقساما حادا في البلاد وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري وأحدثت أيضا بلبلة في الجيش.

ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم لولا دا سيلفا، كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.