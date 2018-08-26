استقالة وزيرة خارجية أستراليا

أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب، اليوم الأحد استقالتها من حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون وذلك بعد يومين من معركة شرسة على القيادة أدت إلى إسقاط رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

© AP Photo / رئيس وزراء أستراليا يقول إنه تلقى مذكرة لعقد اجتماع بشأن زعامة الحزب الحاكم

وأعلنت بيشوب أنها ستعود للصفوف الخلفية ولم تقرر بعد ما إذا كانت ستخوض الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في مايو أيار 2019. ويمكن أن يكون لهذا القرار تداعيات خطيرة على حكومة موريسون التي لها أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد فقط.

وحقق موريسون فوزا مفاجئا في التصويت الذي أجراه حزب الأحرار الحاكم يوم الجمعة ليحل محل ترنبول بعد فوضى سياسية في كانبيرا استمرت أسبوعا ومثلت ظهور سادس رئيس وزراء لاستراليا خلال أقل من عشر سنوات.