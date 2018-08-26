أعلن الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي لشؤون العلاقات مع روسيا الاتحادية، زوراب أباشيدزه، اليوم الأحد، أن جورجيا مهتمة بحل المشاكل المعقدة في العلاقات مع روسيا، لكنها لن تقبل اعتراف الجانب الروسي باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

© Sputnik . Alexander Vilf كوساتشيوف: في حال وجود قوات الناتو على حدود جورجيا وروسيا سيكون رد موسكو ملائما

تبليسي- سبوتنيك . وقال أباشيدزه، لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا القرار، الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، أوقع العلاقات المشتركة بين جورجيا وروسيا في مأزق عميق".

وأكد الممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي أن "جورجيا مهتمة للغاية بإيجاد مخرج من هذا الوضع القائم، سواء في العلاقات الروسية الجورجية أو في حل المشاكل القائمة من خلال الحوار".

واعترفت موسكو في 26 أغسطس/ آب 2008 بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وقد صرح القادة الروس مرارا وتكرارا بأن الاعتراف باستقلال منطقتين عن حكم جورجيا، هو يعكس الحقائق القائمة ولا يخضعان للمراجعة.

يذكر أن القوات الجورجية هاجمت في أغسطس عام 2008، إبان فترة رئاسة ميخائيل ساكاشفيلي، أوسيتيا الجنوبية، ودمرت جزءا من عاصمتها تسخينفال، وتدخلت روسيا في هذه الحرب دفاعا عن سكان جمهورية أوسيتيا الجنوبية، الذين يحمل الكثير منهم الجنسية الروسية، حيث قامت بإدخال قوات إلى الجمهورية وبعد خمسة أيام من القتال أُجبر الجنود الجورجيين على الخروج من المنطقة.