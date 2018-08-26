البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد

قرر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد 26 أغسطس/آب، عزل وزير الاقتصاد الإيراني، مسعود كرباسيان، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن البرلمان بدأ خلال جلسة استجواب وزير الاقتصاد في إجراءات عزله من منصبه، على خلفية ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.

© Sputnik . Sergey Guneyev نواب البرلمان الإيراني يستجوبون روحاني

وصوت 137 برلمانيا على عزل وزير الاقتصاد، فيما رفض 121 برلماني عزل كرباسيان، وامتنع عضوين عن التصويت.

ويصبح بذلك وزير الاقتصاد الإيراني، ثاني وزير يعزل من منصبه منذ بداية الشهر الجاري، بعد خضوعه للاستجواب في البرلمان.

وحضر الوزير اليوم الجلسة في محاولة للإجابة على أسئلة النواب، الذي يحملون كرباسيان مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، فيما سيبدأ البرلمان عقب نهاية الاستجواب التصويت على عزل الوزير.

وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للمشرعين مساءلة أي وزير، وتقديم اقتراح بعزله، ولكن يتوجب أن يحصل على 10 توقيعات من النواب على الأقل.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، جلسة استجواب مماثلة يوم 29 أغسطس/آب، للإجابة على أسئلة النواب حول أداء إدارته.