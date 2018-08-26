وزير الاستخبارات الإسرائيلي: الكابينيت لم يناقش إسقاط "حماس"

قال وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه لم يتم تقديم اقتراحا بإسقاط حركة "حماس" خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وذكر كاتس، وهو أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والعسكرية "الكابينيت"، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي لم يناقش أي اقتراحات خاصة بإسقاط حركة "حماس" خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال المحلل السياسي لإذاعة "صوت إسرائيل"، شمعون آران، إن "وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أطلق تصريحا خطيرا ومهما، يتعلق بأن الكابينيت أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة لم تناقش خلال الأعوام الثلاثة الماضية أي اقتراحات تتعلق بإسقاط حركة حماس في قطاع غزة".