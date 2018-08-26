مقتل أمير "داعش" في أفغانستان و10 من قادة التنظيم بعملية شرقي البلاد

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل أمير تنظيم "داعش" في أفغانستان المدعو "سعد الإرهابي" ذو الأصول الباكستانية، برفقة 10 من القيادات البارزة في التنظيم بعملية أمنية مشتركة قامت بها القوات الأفغانية والأجنبية، في ولاية ننغرهار معقل التنظيم المتشدد شرقي أفغانستان.

© REUTERS / OMAR SOBHANI تفجير انتحاري قرب مكتب اللجنة الانتخابية في مدينة جلال آباد

كابول- سبوتنيك . وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم الولاية، اليوم الأحد، إنه "بناء على معلومات موثقة لدى وكالة الأمن الوطني نفذت الطائرات الأجنبية الليلة الماضية غارة على منطقة جنغل كولي نجم عنه مقتل زعيم تنظيم داعش في أفغانستان رفقة 10 قادة بارزين".

كما أسفر الهجوم عن تدمير مركزين للإرهابيين يحويان كميات من الأسلحة الخفيفة والثقيلة بحوزة المجموعة.

وبحسب معلومات السلطات الأفغانية فإن "سعد الإرهابي" ينحدر من منطقة أوركزاي إيجنسي الباكستانية، وقد نصب على زعامة التنظيم خلفا لحسيب لوغاري الذي اغتيل هو الآخر بطريقة مشابهة.

في سياق متصل، أفاد الناطق باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوغياني، في بيان اليوم الأحد، بأن "قياديا بتنظيم داعش لقي مصرعه بغارة لطائرات بدون طيار على مديرية غني خيل الليلة الماضية".

وأضاف خوغياني أن "الطائرات بدون طيار الأجنبية استهدفت بضربة جوية أمس مديرية غني خَيل ما أدى لمقتل القيادي بتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) المدعو مسافر مع اثنين من عناصره وإصابة 3 آخرين".

وتعد ولاية ننغرهار الأفغانية المتاخمة للحدود مع باكستان من المناطق المضطربة التي يتمتع فيها الإرهابيين بنفوذ واسع، وقد شهدت مدينة جلال آباد مركز الولاية أمس هجوما انتحاريا استهدف تجمعاً لمواطنين أمام مكتب مفوضية الانتخابات ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 4 بجروح".