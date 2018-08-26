كاتب إسرائيلي: ترامب يستهدف "قدس الأقداس" الفلسطيني

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية حوارا مع تسيفي يحزقالي، المتخصص في الشؤون العربية، قال فيه إن تقليص 200 مليون دولار من ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين يعني استهداف حقيقي للشعب الفلسطيني، وكذلك استهداف "قدس الأقداس" الفلسطيني، والمتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد الكاتب الإسرائيلي أن الفلسطينيين من الشعوب التي تعتمد على المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية وبالأدق منذ اتفاق أوسلو، في العام 1993، وبأن ترامب حينما يقلص المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، خاصة منظمة "الأونروا"، فإنه يعني، وبقوة، استهداف "قدس الأقداس" الفلسطيني.
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