كاتب إسرائيلي: ترامب يستهدف "قدس الأقداس" الفلسطيني

قال كاتب إسرائيلي بارز إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والخاص بتقليص 200 مليون دولار من ميزانية المساعدات الفلسطينية هو استهداف للشعب الفلسطيني.

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية حوارا مع تسيفي يحزقالي، المتخصص في الشؤون العربية، قال فيه إن تقليص 200 مليون دولار من ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين يعني استهداف حقيقي للشعب الفلسطيني، وكذلك استهداف "قدس الأقداس" الفلسطيني، والمتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

© REUTERS / Eliana Aponte/File Photo تقارير تتحدث عن خطة أمريكية لـ"تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"

وذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهو ملف يضاف إلى عملية نقل ترامب للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن الفلسطينيين من الشعوب التي تعتمد على المساعدات الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية وبالأدق منذ اتفاق أوسلو، في العام 1993، وبأن ترامب حينما يقلص المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، خاصة منظمة "الأونروا"، فإنه يعني، وبقوة، استهداف "قدس الأقداس" الفلسطيني.