كرزاي يعلن دعمه لمبادرة موسكو حول أفغانستان

عبر الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، عن دعمه المبادرة الروسية حول السلام في أفغانستان تحت اسم "صيغة موسكو" والذي من المقرر أن ينعقد في 4 سبتمبر/ أيلول القادم، ورأى فيها فرصة لتجديد أجواء التعاون الإقليمي والدولي.

كابول — سبوتنيك . وأشار كرزاي، في بيان صادر عن مكتبه، إلى أن "الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الوضع المؤسف الذي تعيشه حاليا هو إجراء محادثات بين الأفغان وتجديد أجواء التعاون الإقليمي والدولي".

تصريحات الرئيس كرزاي جاءت خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير روسيا لدى كابول، ألكسندر مانتيتسكي.

وقدم مانتيتسكي شرحا للرئيس الأفغاني السابق حول المؤتمر الذي تنظمه روسيا حول السلام في أفغانستان وسبل دعم علاقات التعاون الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت، الخميس الماضي، بان حكومة الوحدة الوطنية لن تشارك في لقاء موسكو حول أفغانستان بسبب رفض حركة طالبان السلام والمفاوضات المباشرة معها، مؤكدة أن وفدها سيشارك في أية صيغة عند إعلان حركة طالبان استعدادها لإجراء محادثات سلام مباشرة، فيما وافقت حركة "طالبان" الأفغانية على المشاركة في المباحثات.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو في الرابع من سبتمبر/ أيلول القادم، لقاء دوليا يتركز حول أفغانستان وعملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان، ضمن مساعي الحكومة الروسية لتوفير أرضيّة لبدء حوار مباشر بين القيادة الأفغانية والحركة.