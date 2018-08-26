كرزاي يعلن دعمه لمبادرة موسكو حول أفغانستان

تصريحات الرئيس كرزاي جاءت خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير روسيا لدى كابول، ألكسندر مانتيتسكي.
وقدم مانتيتسكي شرحا للرئيس الأفغاني السابق حول المؤتمر الذي تنظمه روسيا حول السلام في أفغانستان وسبل دعم علاقات التعاون الإقليمية والدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأفغانية أعلنت، الخميس الماضي، بان حكومة الوحدة الوطنية لن تشارك في لقاء موسكو حول أفغانستان بسبب رفض حركة طالبان السلام والمفاوضات المباشرة معها، مؤكدة أن وفدها سيشارك في أية صيغة عند إعلان حركة طالبان استعدادها لإجراء محادثات سلام مباشرة، فيما وافقت حركة "طالبان" الأفغانية على المشاركة في المباحثات.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو في الرابع من سبتمبر/ أيلول القادم، لقاء دوليا يتركز حول أفغانستان وعملية السلام بين الحكومة وحركة طالبان، ضمن مساعي الحكومة الروسية لتوفير أرضيّة لبدء حوار مباشر بين القيادة الأفغانية والحركة.
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