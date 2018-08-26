صحيفة: روسيا تتخلص من "إملاءات" الدولار

تسعى روسيا إلى التخلص من "إملاءات" الدولار، بشراء الذهب وبيع سندات الحكومة الأمريكية، وذلك بحسب ما قالت صحيفة ألأمانية.

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ولا تتوقع السلطات الروسية، بحسب ما ذكرت صحيفة " Die Welt " الألمانية، في المستقبل القريب تطبيع العلاقات مع الغرب. وأوضح الخبير الأمريكي، جيمس ريكاردز، أن لدى السلطات الروسية "خطة استراتيجية"، وقال إن الذهب هو "استثمار مثالي" للحماية من العقوبات الأمريكية

ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدى العقد الماضي، زادت موسكو احتياطاتها من المعادن الثمينة بشكل منهجي، من 457 طن في عام 2008 إلى 1944 طن بحلول يوليو/ تموز 2018. وهكذا، فإن روسيا، من خلال هذه المؤشرات، قد تفوقت حتى على الصين وأصبحت خامس دولة في العالم لاحتياطات الذهب، بحسب الصحيفة.

وفي الوقت نفسه، ومن أجل تحقيق خطتها الاستراتيجية، فإن القيادة الروسية مستعدة للمضي في بعض المخاطر الاقتصادية المرتبطة بانخفاض أسعار الذهب، والتي انخفضت هذه السنة بنسبة 9%، وفقا للصحيفة.

كما ذكرت الصحيفة أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستخدم الدولار بنشاط كسلاح ضد البلدان الأخرى، قد يؤدي إلى حقيقة أن الذهب سيلعب دورا أكثر أهمية في النظام المالي العالمي.

وفي وقت سابق، أشار موقع "بلومبرغ" إلى أنه في يوليو/ تموز اشترت روسيا أكثر قليلا من 26 طنا من الذهب، وهكذا، بلغ إجمالي حجم احتياطيات البلاد 2170 طناً، وتقدر قيمتها بنحو 77.4 مليار دولار، حيث أجرى البنك المركزي عملية شراء أوسع للذهب فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.