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16:18 26 أغسطس/ أب 2018
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    بنيامن نتنياهو

    نتنياهو: إسرائيل هي التي تحمي أوروبا

    © AP Photo/ DEBBIE HILL
    العالم
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    دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوروبا إلى إدراك ما أسماه "حماية إسرائيل لها".

    القدس — سبوتنيك. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله، خلال زيارة لأحد الكنس اليهودية في العاصمة الليتوانية فيلينيوس، اليوم الأحد إن "إسرائيل هي التي تحمي أوروبا ولقد آن الأوان لكي تدرك أوروبا ذلك".

    بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Sebastian Scheiner
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    وأضاف نتنياهو أن "الزيارة إلى ليتوانيا تبرهن التغير الجذري والتاريخي الذي طرأ على الشعب اليهودي من غابات أوروبا التي امتصت دماء أبناء الشعب اليهودي إلى نهوض دولة اسرائيل التي يشارك فيه جميع أبناء الشعب اليهودي".

    وكانت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، ذكرت أن السبب الحقيقي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفيلنا، عاصمة ليتوانيا، هو توسط دول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، والحد مما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المواقف غير الصديقة" لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.

    وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو طلب في ختام القمة الرباعية بفيلنا، يوم الجمعة أمس الأول، التدخل الضروري والملح للدول الثلاث لدى الاتحاد الأوروبي بهدف العمل على تأييد دول الاتحاد للسياسات الإسرائيلية.

    وسبق وقال نتنياهو إن الطريق لقلب الاتحاد الأوروبي يمر عبر دول صغيرة. حيث كتبت القناة العشرين الإسرائيلية أن القمة الرباعية التي أقيمت في ليتوانيا هي بداية قوية لعودة إسرائيل لقلب الاتحاد الأوروبي، وتكوين علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع الدول الثلاث، دول البلطيق، وبأن الوصول إلى قلب الاتحاد الأوروبي يمر عبر مزيد من الصبر، في وقت ناقش نتنياهو في القمة الرباعية قضايا الشرق الأوسط والمنطقة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الإسرائيلية الأوروبية, الاتحاد الأوروبي, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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