نتنياهو: لدينا أصدقاء في العالم العربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لكنيس بمدينة فيلنيوس الليتوانية، إن بلاده لديها اليوم أصدقاء في العالم العربي.

كتب بنيامين نتنياهو، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "لدينا اليوم أصدقاء كثيرون في العالم، أكثر مما يدركونه الناس، بما في ذلك في العالم العربي".

وكان نتنياهو قام بزيارة لأحد الكنس اليهودية في العاصمة الليتوانية، فيلينيوس، اليوم الأحد، وأطلق مجموعة من التصريحات الصحفية، من بينها قوله "إن إسرائيل هي التي تحمي أوروبا، ولقد آن الأوان لكي تدرك أوروبا ذلك".

قلت اليوم خلال الكلمة التي ألقيتها في الكنيس الكورالي بمدينة فيلنيوس الليتوانية: لدينا اليوم أصدقاء كثيرون في العالم, أكثر مما يدركونه الناس, بما في ذلك في العالم العربي. pic.twitter.com/zG5x5tqwvO — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 26, 2018

وأضاف نتنياهو أن "الزيارة إلى ليتوانيا تبرهن التغير الجذري والتاريخي الذي طرأ على الشعب اليهودي من غابات أوروبا التي امتصت دماء أبناء الشعب اليهودي إلى نهوض دولة إسرائيل التي يشارك فيه جميع أبناء الشعب اليهودي".

وكانت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، ذكرت، أمس السبت، أن السبب الحقيقي لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفيلنا، عاصمة ليتوانيا، هو توسط دول البلطيق الثلاث، استونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي، والحد مما أسماه رئيس الوزراء الإسرائيلي بـ"المواقف غير الصديقة" لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي.