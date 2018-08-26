رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لأي مواجهة في غزة

قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، زار منطقة "غلاف غزة" العسكرية، أو قيادة المنطقة الجنوبية لبلاده، وصرح بأن الجيش الإسرائيلي بات مستعدا لأي مواجهات محتملة في غزة.

הרמטכ"ל גדי איזנקוט סייר באוגדת עזה וסקר את פעילות הכוחות במרחב. הוא קיים במקום הערכת מצב והביע את הערכתו לאופן בו פעלו הכוחות בחודשים האחרונים (צילום: דובר צה"ל) @ela1949 pic.twitter.com/NLH1FsmDFB — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2018

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن جيش بلاده واجه تحديات كبيرة خلال الخمسة أشهر القليلة الماضية، والخاصة بمواجهة "مسيرات العودة"، التي انطلقت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي.

وأشار غادي آيزنكوت إلى أن محادثات التهدئة الجارية في القاهرة بين بلاده وفصائل فلسطينية مختلفة، على رأسها حماس، لا تؤثر على استعداد الجيش الإسرائيلي لأي مواجهات محتملة مع قطاع غزة.