كاتب إسرائيلي: هل انتهى ترامب من "صفقة القرن"

أوردت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، مساء اليوم، الأحد، أن الكاتب والمحلل السياسي، بنحاس عنبري، أوضح أن تقسيم مدينة القدس، واعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل، لا يعني إجبار الدول العربية والفلسطينيين على الدخول في مفاوضات على المدنية. متسائلا عن مدى انتهاء ترامب من "صفقة القرن".

وأكد الكاتب الإسرائيلي أن ترامب أبعد أو أزاح ملف مدينة القدس من مائدة المفاوضات الرئيسة بين بلاده والفلسطينيين، وبأن الفلسطينيين لن يقبلوا فصل ملف مدينة القدس من مائدة المفاوضات.

وأشار بنحاس عنبري إلى أن الفلسطينيين يرفضون الحلول الاقتصادية أيضا، إضافة إلى رفضهم التنازل عن القدس، ويؤيدون الدول العربية هذه الرؤية، خاصة ملف القدس، ما يعني أن ترامب لم ينته من "صفقة القرن"، حتى الآن.