إيران توجه رسالة عاجلة إلى السعودية وتكشف سرا عن قطر وتركيا

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، رسالة عاجلة إلى الدول المحيطة بإيران، ومن ضمنها السعودية، وكشف عن علاقات بلاده ببعض الدول والخلافات بينهما.

وبحسب وكالة أنباء فارس المقربة من النظام الإيراني، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران مستعدة لأن تشد على اليد التي تمد إليها من أي بلد حتى لو كانت السعودية.



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وتابعت الوكالة، أن ظريف قال، إننا نتبادل الزيارات بشكل كبير مع دولة قطر، ولكن للأسف إن الإمارات والبحرين والسعودية عازمون على إثارة التوتر، ولكننا بالطبع نرحب بتغيير نهجهم، فهم أنفسهم خرجوا بنتيجة مؤداها أنهم لايمكنهم المراهنة كثيرا على أميركا وعليهم أن يفتحوا حسابهم مع المنطقة، ومن هنا فإن إيدينا جاهزة لأن تشد على اليد التي تمد إلينا — أي نتعاون — من أي بلد حتى السعودية.

وأضاف ظريف: "نحن نتطلع إلى أن تكون منطقتنا قوية، وأن سياستنا تقوم على التعاطي مع الجيران والحوار الإقليمي ولدينا اليوم أفضل العلاقات مع أذربيجان وتركيا وأرمينيا والعراق وعمان وباكستان وأفغانستان، وبالطبع إن العلاقات الجيدة لا تعني عدم وجود خلافات بيننا.

وأوضح، بأننا شكلنا خمس لجان مع أفغانستان إحداها حول المياه، وقد حققت نتائج ونأمل بأن تعطي باقي اللجان الأربعة ثمارها.

وأكد ظريف، أن أغلب زياراته وزيارات رئيس الجمهورية كانت إقليمية، مشيرا إلى أنه أجرى زيارات كثيرة إلى تركيا وباكستان، وأنه يعتزم زيارة باكستان الأسبوع الجاري، كما أنه ترأس وفودا تجارية إلى أكثر دول المنطقة، ومنها ترؤسه وفدا تجاريا كبيرا إلى باكستان العام المنصرم.