يلدريم: الانقلابات الاقتصادية ضد تركيا لم ولن تثمر عن أية نتائج

وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال بن علي يلدريم، إن "الذين يحاولون تهديد تركيا يتلقون دائما بدل الصاع صاعين".
وشدد على أن "الانقلابات الاقتصادية ضد تركيا لم ولن تثمر عن أية نتائج، كما لم تثمر المحاولة الانقلابية في 2016 عن نتائج".
وأكد على ضرورة تخلي جميع الأطراف التي تحاور تركيا عن مواقف تبنتها منذ مدة، ولا معنى لها، مضيفا:"أنصحهم بتبني نهج جديد لتطبيع العلاقات بيننا".
وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة بسبب عدد من القضايا والملفات، أبرزها القس الأمريكي برونسون المحتجز لدى تركيا.
وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.
وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برنسون، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس والإرهاب" منذ انقلاب تركيا الفاشل.
ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.
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