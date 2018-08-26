يلدريم: الانقلابات الاقتصادية ضد تركيا لم ولن تثمر عن أية نتائج

أكد رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأحد، أن الشعب التركي متماسك ضد أي تهديد خارجي، مطالبا الدول التي تختلف مع تركيا بأن تنتهج سياسة جديدة مع بلاده.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال بن علي يلدريم، إن "الذين يحاولون تهديد تركيا يتلقون دائما بدل الصاع صاعين".



© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace تركيا تدين بناء إسرائيل آلاف الوحدات الاستيطانية

وتابع رئيس البرلمان التركي، خلال كلمة له ضمن فعالية بولاية "بتليس" (جنوب شرق) لإحياء ذكرى معركة "ملاذكرد"، التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية — وقتها —، أن "الذين يسعون لتشتيت وحدة صف الشعب التركي، عليهم أن يلعموا أنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم أبدا".

وشدد على أن "الانقلابات الاقتصادية ضد تركيا لم ولن تثمر عن أية نتائج، كما لم تثمر المحاولة الانقلابية في 2016 عن نتائج".

وأكد على ضرورة تخلي جميع الأطراف التي تحاور تركيا عن مواقف تبنتها منذ مدة، ولا معنى لها، مضيفا:"أنصحهم بتبني نهج جديد لتطبيع العلاقات بيننا".

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة بسبب عدد من القضايا والملفات، أبرزها القس الأمريكي برونسون المحتجز لدى تركيا.

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برنسون، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس والإرهاب" منذ انقلاب تركيا الفاشل.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.