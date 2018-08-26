أردوغان: سنبني للأجيال القادمة تركيا مميزة ولن يستطيع أحد تفتيتنا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على وحدة الشعب التركي وأنه سيبني تركيا جديدة للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد تفتيت الصف التركي، ماداموا يدا واحدة.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال أردوغان، في كلمة له أمام حشد من الأتراك تجمعوا أمام المقبرة السلجوقية، في ختام زيارته لها بولاية بتليس جنوب شرقي البلاد، في إطار مشاركته بفعالية إحياء معركة "ملاذكرد"، إن "بلاده ستواصل السير نحو تحقيق أهدافها لأعوام 2023 و2053 و2071".

© AP Photo / Eckehard Schulz يلدريم: الانقلابات الاقتصادية ضد تركيا لم ولن تثمر عن أية نتائج

وأضاف أردوغان ، "لن يتمكنوا من تقسيمنا وتفتيتنا ما دمنا يدا واحدة، وبإذن الله سنواصل السير بشكل مختلف لبلوغ أهدافنا لأعوام 2023 و2053 و2071".

وتابع: "نحن لم نشهد تلك الفتوحات، لكنكم أنتم وأبناؤكم تشاهدون آثارها، وسنبني للأجيال القادمة تركيا مميزة، لذلك أدعوكم لأن تحبوا بعضكم وحذار من أن تحقدوا على بعضكم".

وتجول أردوغان في المقبرة بصحبة مرافقيه من الوزراء والقادة العسكريين، واستمع لشرح من المسؤولين عن المقبرة، التي تعد أكبر مقبرة إسلامية تركية تاريخية.

وفي معركة "ملاذكرد"، في 26 أغسطس/ أب 1071، تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرار بعدد قليل من الفرسان.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا في الآونة الأخيرة بسبب عدد من القضايا والملفات، أبرزها القس الأمريكي برونسون المحتجز لدى تركيا.

وضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برنسون، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس والإرهاب" منذ انقلاب تركيا الفاشل.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.