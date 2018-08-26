تقربا من روسيا... توقعات بانسحاب تركيا الوشيك من الناتو

زعم مركز أمريكي متخصص في الشؤون الاستخباراتية اليوم، الأحد، انسحاب تركيا من حلف الناتو قريبا.

ادعى مركز أمريكي متخصص في الشؤون الاستخباراتية، ويسمى "gig"، مساء اليوم، الأحد، أن تركيا ستنسحب من حلف الناتو في الأشهر القليلة القادمة، كاستراتيجية تركية جديدة لترك التوجه الغربي والاقتراب من روسيا.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان: سنبني للأجيال القادمة تركيا مميزة ولن يستطيع أحد تفتيتنا

ونقلت القناة العشرين العبرية ، مساء اليوم، الأحد، أن مركز الاستشارات الأمريكي لشؤون الاستخباراتية، والمعروف اختصارا بـ"gig"، يتوقع انسحاب تركيا من حلف الناتو قريبا، خلال عدة أشهر، بدعوى توتر العلاقات التركية ـ الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ورأت القناة الإسرائيلية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيتوجه نحو روسيا والشرق، والابتعاد عن التوجه الغربي، خاصة الأمريكي.

يشار إلى أن مركز الاستشارات الأمريكي للشؤون الاستخباراتية، يتشكل من مجموعة من الجنرالات الأمريكيين ومقره بنيويورك.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية توترا، في الآونة الأخيرة، بسبب عدد من القضايا والملفات، أبرزها القس الأمريكي، أندرو برونسون، المحتجز لدى تركيا.

وضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري، العدل والداخلية، التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برنسون، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس والإرهاب" منذ انقلاب تركيا الفاشل.

ورد أردوغان أن بلاده لا ترضخ بالتهديدات، ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية نفسها.