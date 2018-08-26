"لأسباب إنسانية"... كوريا الشمالية ترحل معتقل ياباني

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد، أنها رحلت سائحا يابانيا كانت احتجزته خلال رحلته إليها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية رحلت تومويوكي سوجيموتو لأسباب إنسانية بعد اعتقاله للاشتباه بانتهاكه قوانين البلاد.

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ولم تذكر الوكالة تحديدا الفعل الذي اشتبه بأن سوجيموتو ارتكبه.

وفي أوائل الشهر الجاري ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا يابانيا جرى اعتقاله في كوريا الشمالية وأن مسؤولي الحكومة يسعون لجمع معلومات بشأن سلامته.

وإلى جانب مطالبتها لكوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، تسعى اليابان أيضا لاستعادة مخطوفين منذ السبعينات والثمانينات.

وقالت اليابان إنها لن تقدم أي معونات اقتصادية إلى بيونجيانج إلى أن يجري حل هذه المشكلة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.