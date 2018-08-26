رئيس الأركان الإسرائيلي يثني على فرقة غزة في قواته المسلحة

القدس — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن الجنرال إيزنكوت قام، عصر اليوم الأحد، بجولة تفقدية لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي بحضور قائد القيادة الجنوبية العسكرية، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقائد فرقة غزة.

© AP Photo / Tsafrir Abayov تسريب معلومات خطيرة عن الجيش الإسرائيلي

وأشار أدرعي إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي "أعرب عن تقديره العميق للطريقة التي تعاملت معها قوات الفرقة في الأشهر الخمس الأخيرة في مواجهة التحديات المختلفة من قطاع غزة"، ناقلا عنه قوله إن "النشاط المسؤول المهني الذي مارسته القوات أثمر عن إنجازات كثيرة وأن القوات تبقى جاهزة ومستعدة لكل تطور محتمل".

يذكر أن اكثر من 170 فلسطينيا قتلوا وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات "العودة" في نهاية مارس/آذار الماضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى جانب مصر، ودول أخرى إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

وقد جرت المحادثات في قطاع غزة ومصر مع قيادة حركة "حماس"، وعدد من الفصائل الفلسطينية برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وتوفير فرص عمل)، علاوة على زيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل أذار/مارس الماضي.