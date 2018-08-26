شركة نقل صينية عملاقة تعترف بمسؤوليتها عن اغتصاب ومقتل راكبة

تحملت شركة لخدمات نقل الركاب في الصين المسؤولية عن حادثة اغتصاب وقتل راكبة عل يد أحد سائقيها في مدينة "ونتشو" شرقي البلاد.

ونقلت "رويترز" أن الشرطة ووزارة النقل في الصين، قالت اليوم الأحد إن شركة "ديدي تشو شينغ"، أكبر شركة لخدمات نقل الركاب في البلاد، تتحمل "مسؤولية لا يمكن التنصل منها" عن اغتصاب راكبة وقتلها على يد أحد سائقيها في مدينة ونتشو بشرق البلاد.

© AP Photo / Eugene Hoshiko الصين تعتقل 26 يشتبه بأنهم من لصوص المقابر الأثرية

وكانت الراكبة استخدمت خدمة الانتقال المشترك "هيتش" التابعة للشركة، والتي تتيح لأكثر من عميل ركوب نفس السيارة إذا كانوا يتوجهون عبر نفس الطريق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن ممثلي الشركة التقوا مع مسؤولي وزارتي الأمن والنقل في بكين ومدينة تيانجين الساحلية المجاورة، وأمرت بإجراء إصلاح شامل لخدمتها لضمان تلبية معايير السلامة.

ووفقا للوكالة، قال ممثل للشركة إنها تشعر بالمسؤولية الشديدة عن هذا الحادث وإنها ستستكمل بحلول الأول من سبتمبر/أيلول عملية جديدة لضمان الامتثال للمعايير تخضع لتدقيق الوزارتين والجمهور.

وكانت الشركة أعلنت اليوم وقف خدمة "هيتش" اعتبارا من 27 أغسطس/آب بسبب "أخطاء محبطة" في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بإعادة تقييم نموذج عمل خدمتها.

وقالت الشركة إنها أقالت المدير العام لخدمة "هيتش" ونائب رئيس الشركة لخدمة العملاء.

وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن الراكبة (20 عاما) طلبت هذه الخدمة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة ثم أرسلت بعد نحو ساعة رسالة استغاثة إلى أحد أصدقائها قبل انقطاع الاتصال بها.

وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت سائقا يبلغ من العمر 27 عاما في حوالي الساعة الرابعة من صباح أمس السبت، وأنه اعترف باغتصاب وقتل الراكبة ولا يزال التحقيق جاريا.

وتقدر قيمة شركة "ديدي تشو شينغ" بخمسين مليار دولار، وتتوسع الشركة بقوة خارج الصين وتستهدف أسواقا جديدة في المكسيك والبرازيل وأستراليا وتنافس "أوبر". وفي 2016، استحوذت ديدي على نشاط شركة "أوبر" في الصين.