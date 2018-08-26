وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر فتح معبر إيريز على الحدود مع غزة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، الجيش الإسرائيلي بفتح معبر إيريز بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "جيرزواليم بوست" الإسرائيلية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الصحيفة إن "ليبرمان وجه جيش الدفاع بإعادة فتح معبر إيريز للمشاة بدء من صباح الإثنين عقب لقاءات تشاورية مع جيش الدفاع، والشين بيت (جهاز الأمن الداخلي)، ومنسق أنشطة الحكومة بالأراضي الفلسطينية".

© Sputnik . Ahmed Zakot غزة تستعد لـ "جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية"

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن القرار يرجع إلى "الهدوء الأمني على مدار الأسبوع الماضي والتراجع الملحوظ في الحوادث.

يذكر أن اكثر من 170 فلسطينيا قتلوا وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات "العودة" في نهاية مارس/آذار الماضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى جانب مصر، ودول أخرى إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

وقد جرت المحادثات في قطاع غزة ومصر مع قيادة حركة "حماس"، وعدد من الفصائل الفلسطينية برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وتوفير فرص عمل)، علاوة على زيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل أذار/مارس الماضي.