طهران تعيد موظفة إغاثة بريطانية للسجن بعد إطلاق سراحها

كشف زوج موظفة الإغاثة الإيرانية البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف، المحكوم عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام في إيران، أنها عادت إلى السجن اليوم الأحد بعد رفض طلب لتمديد إطلاق سراح مؤقت لها مدته ثلاثة أيام.

ووفقا لوكالة "رويترز"، اعتقلت السلطات الموظفة التي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/نيسان 2016 في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.

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وأدينت نازانين "بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران "، وهو اتهام نفته عائلتها ومؤسسة تومسون رويترز وهي منظمة خيرية مستقلة عن شركة تومسون رويترز وعن خدمة رويترز الإخبارية.

وقال زوجها ريتشارد راتكليف، المقيم في بريطانيا، في بيان إنها عادت إلى السجن في طهران لقضاء باقي فترة عقوبتها.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات الإيرانية أو محاميها للتعليق كما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق على وضع هذه الموظفة.

وأضافت الوزارة في بيان "لا نعتقد بأنه من مصلحة أي من مواطنينا المعتقلين، الذين يحملون جنسيات مزدوجة، تقديم تعليق مفصل عن أي حالات فردية".