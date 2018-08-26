طهران تعيد موظفة إغاثة بريطانية للسجن بعد إطلاق سراحها

ووفقا لوكالة "رويترز"، اعتقلت السلطات الموظفة التي كانت تعمل مديرة لأحد مشاريع مؤسسة تومسون رويترز، في أبريل/نيسان 2016 في أحد مطارات العاصمة الإيرانية طهران أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا بصحبة طفلتها البالغة من العمر عامين بعد زيارة عائلية.
وقال زوجها ريتشارد راتكليف، المقيم في بريطانيا، في بيان إنها عادت إلى السجن في طهران لقضاء باقي فترة عقوبتها.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات الإيرانية أو محاميها للتعليق كما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق على وضع هذه الموظفة.
وأضافت الوزارة في بيان "لا نعتقد بأنه من مصلحة أي من مواطنينا المعتقلين، الذين يحملون جنسيات مزدوجة، تقديم تعليق مفصل عن أي حالات فردية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)