إعلام إسرائيلي: مؤتمر في بروكسل لدعم غزة الأسبوع المقبل

بثت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريرا عرضت فيه التسهيلات والمشاريع الإنسانية التي ستقدمها إسرائيل في حال الوصول إلى تسوية واتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة، وذلك من خلال مؤتمر خاص للدول المانحة، قالت إنه من المقرر عقده في بروكسل نهاية الأسبوع المقبل.

القدس —سبوتنيك.وبحسب قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، ستقدم إسرائيل "سلسلة من المشاريع لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويشمل ذلك إنشاء قسم للأورام للأطفال في غزة، وإنشاء منطقة صناعية عند معبر (كارني)، وتركيب ألواح للطاقة الشمسية على أسطح منازل المواطنين، ومد خط كهربائي لمضاعفة حجم توصيل الكهرباء للقطاع، وإقامة بنى تحتية لتوصيل الغاز الطبيعي، كل هذا تم إعداده لعقد اجتماع خاص للدول المانحة نهاية سبتمبر/أيلول في بروكسل".

وأضافت القناة "سيحضر الاجتماع منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال كامل أبو ركن، والوزير الإسرائيلي تساحي هنغبي".

وتابعت القناة بالقول "هناك تفاؤل لدى المجتمع الدولي بشأن المشاريع، وإسرائيل أكدت بأن الوضع في غزة مأساوي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية وتهدئة، فسيكون هناك تدهور إنساني".

يذكر أن أكثر من 170 فلسطينيا قتلوا وأصيب الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات "العودة" في نهاية مارس/آذار الماضي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل.

وتسعى الأمم المتحدة من خلال منسقها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إلى جانب مصر، ودول أخرى إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

وقد جرت المحادثات في قطاع غزة ومصر مع قيادة حركة حماس، وعدد من الفصائل الفلسطينية برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة، حيث تسعى الأطراف إلى التوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية مثل الصحة، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وتوفير فرص عمل، علاوة على زيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس الماضي.