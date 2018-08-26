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23:08 26 أغسطس/ أب 2018
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    لاجئون من إرتيريا ومالي وبنغلادش (ودول أخرى) ينتظرون قارب نجاة في البحر الأبيض المتوسط على بعد 27 كم من شواطئ ليبيا، يوليو/ تموز 2016

    بعد أيام من الرفض والمعاناة... إيطاليا تسمح بدخول مهاجرين عالقين

    © AP Photo / Santi Palacios
    العالم
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    سمحت السلطات الإيطالية اليوم الأحد 26 أغسطس/آب بنزول جميع المهاجرين الذين ظلوا عالقين في سفينة إنقاذ راسية في أحد موانئ صقلية منذ خمسة أيام مما أنهى محنة 150 مهاجرا كما انتهت مواجهة حادة بين روما وشركائها في الاتحاد الأوروبي.

    وبحسب "رويترز" فقد سبب رفض الحكومة الإيطالية (المؤقت) نزول المهاجرين من السفينة في ميناء كتانيا كتانيا منذ يوم الاثنين 20 أغسطس/آب معاناة كبير للمهاجرين، الذين قدم معظمهم من إريتريا.

     

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج
    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    إيطاليا تصدر بيانا بشأن تصريحات منسوبة إلى سفيرها في ليبيا
    وأعلن وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي قاد حملة حظيت بشعبية ضد الهجرة منذ تولي الحكومة السلطة في يونيو/ حزيران، أن ممثلا للادعاء في صقلية قرر التحقيق معه في اتهامات منها إساءة استغلال المنصب والاختطاف والاحتجاز غير القانوني للمهاجرين.

     

    وقبل حل الأزمة في وقت متأخر أمس السبت 25 أغسطس/آب نزل 13 مهاجرا مريضا، وهم سبع نساء وستة رجال، من السفينة بأوامر الأطباء بعد الكشف الطبي عليهم في منتصف النهار تقريبا.

    ونزلوا واحدا تلو الآخر لتطأ أقدامهم الأرض للمرة الأولى منذ مغادرتهم ليبيا قبل عشرة أيام على الأقل، ونقلتهم سيارات إسعاف إلى مستشفى في كتانيا.

    ونزل المهاجرون الباقون وعددهم 137 من السفينة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 26 أغسطس/ آب ونقلوا إلى مركز استقبال في مدينة ميسينا الصقلية ومنه سيوزعون على إبراشيات الكنيسة الكاثوليكية وكل من ألبانيا وأيرلندا.

    ووصل أكثر من 650 ألف شخص لشواطئ إيطاليا منذ 2014. وعلى الرغم من أن أعداد الوافدين قلت بشكل ملحوظ في العام الأخير فقد قالت روما إنها لن تسمح لأي سفن إنقاذ أخرى بالرسو ما لم تشترك دول الاتحاد الأوروبي في استقبال المهاجرين.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مسألة الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا, أخبار الهجرة واللجوء, الحكومة الإيطالية, إيطاليا
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