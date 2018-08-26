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23:07 26 أغسطس/ أب 2018
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    محكمة

    قضاء طهران يحسم مصير رجل يملك ذهبا أكبر من احتياطي بعض الدول

    © Fotolia / Niroworld
    العالم
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    كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، اليوم الأحد، مصير الرجل الذي تم القبض عليه وهو يملك أطنانا من الذهب والملقب في إيران بـ"سلطان المسكوكات الذهبية".

    ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أحيل ملف وحيد مظلومين حبيب الله، المتهم الرئيسي بملف الإفساد في الأرض إلى المحكمة.

    الشرطة الإيرانية
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    القبض على إيراني يملك ذهبا أكبر من احتياطي بعض الدول
    وقال محسني أجئي، خلال مؤتمره الصحفي عصر اليوم الأحد حول بعض ملفات العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية الأخيرة، إن ملفا آخر سيحال هذا الأسبوع إلى المحكمة، وهو ملف "وحيد مظلومين حبيب الله" المتهم الرئيسي في هذا الملف و18 متهما آخر حيث تم المطالبة بعقوبة الفساد في الإرض للمتهمين الرئيسيين، حسب قوله.
    وأضاف أن هذه الشخص اعتقل عام 2012، وتمت المطالبة بإنزال عقوبة الإفساد في الأرض بحقه، ولكن الدائرة الأمنية في البنك المركزي أعلنت أن جميع نشاطته كانت بأمر من البنك وتحت إشرافه وبذلك هو واصل نشاطه قبل أن يجري اعتقاله من قبل قوى الأمن الداخلي، باعتباره "سلطان المسكوكات الذهبية"، حيث وجد بحوزته طنان من المسكوكات.

    وأفاد بأن المدعو محمد إسماعلي قاسمي المعروف بـ "محمد سالم"، هو شخص آخر تم اعتقاله في ذلك الوقت.
    وأوضح أنه تم اعتقال المدعوين محمد رضا مظلومين، وسالار أقاخان العام الجاري، ولكن نشاطاتهما اللامشروعة هذه المرةلم تؤيد من قبل البنك المركزي.

    وكان سلطان المسكوكات الذهبية تم القبض عليه وبحوزته طنين من الذهب، يوم 4 يوليو/تموز الماضي، وجاء بعد تحريات استمرت نحو 4 أشهر، حيث كان يتلاعب بالسوق كيفما يشاء عبر رفع وخفض الأسعار، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.
    وتتجاوز كمية الذهب هذه احتياطيات بعض الدول من المعدن النفيس، فعلى سبيل المثال، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت احتياطيات كل من اليمن وألبانيا والسلفادور 1.6 طن فقط من الذهب.

    وأقبل الإيرانيون على شراء العملات الذهبية كأداة استثمار آمن، وذلك منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعلانها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية، في مايو/آيار الماضي، مما سيؤدي إلى تراجع كبير في قيمة العملة الإيرانية.وأكدت الحكومة الإيرانية، منتصف الشهر الجاري رفع إنتاج الذهب من نحو 5 ملايين إلى 8 ملايين طن مع نهایة السنة الإنتاجية الجارية، والتي تنتهي في 20 مارس/آذار 2019.
    وبحسب وكالة أنباء فارس، أوضح رئيس هيئة تنمية وتطوير المناجم الإيرانية (إيميدرو)، مهدي كرباسيان، في مقابلة تلفزيونية، أن احتياطي الذهب في إيران ازداد 40 طنا على ضوء اكتشافات جديدة.

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